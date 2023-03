Paulo Sérgio com processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta sexta-feira, a instauração de um processo disciplinar ao treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, por factos ocorridos nos jogo com o Vizela.

"Instauração de processo disciplinar a Paulo Sérgio Bento de Brito, por deliberação da secção profissional, de 21 de março de 2023, tendo por objeto factos ocorridos por ocasião de jogo a contar para a I Liga, na sequência de notícias divulgadas na comunicação social. O processo foi enviado, no dia 22 de março de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", refere o CD, em comunicado.

No jogo a contar para a 25.ª jornada da I Liga, o Portimonense foi derrotado em casa pelo Vizela por 1-0 e o técnico Paulo Sérgio dirigiu-se a um adepto que se encontrava numa das bancadas do Estádio de Portimão após a partida e teve de ser afastado por outros elementos do clube de Portimão.

Também a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou a abertura de um processo contraordenacional ao treinador do Portimonense e a um adepto pelos incidentes.

A APCVD "instaurou processo para apuramento dos factos e eventuais responsabilidades decorrentes do comportamento de ambos os intervenientes", porque pode "estar em causa a prática de ilícitos de natureza contraordenacional".