Paços e Penafiel empatam em jogo-treino

O Paços de Ferreira recebeu e empatou com o Penafiel, sem golos, esta quinta-feira, em jogo de preparação.

Os dois clubes aproveitaram a pausa para seleções para prepararem a reta final do campeonato. O jogo decorreu na Mata Real.

O Paços, 17.º da I Liga com 16 pontos, prepara a deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, no dia 1 de abril.

Já o Penafiel está no meio da tabela da II Liga, no oitavo lugar, com 32 pontos, com 9 de vantagem para o "play-off" de descida, mas a 12 pontos de um lugar de "play-off" de subida. A equipa do Vale do Sousa recebe o Porto B no dia 3 de abril.