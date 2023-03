Em fim de contrato, Guzzo só pensa em ajudar o Vizela fechar a manutenção

Raphael Guzzo, em fim de contrato com o Vizela, só está focado em ajudar o clube minhoto a garantir a manutenção e terminar na posição mais alta possível na tabela classificativa.

Em resposta a questões dos meios de comunicação, o médio de 28 anos "compreende a questão sobre o futuro", mas tem os olhos no percurso a fazer até maio.

"Estou em final de contrato, mas o meu pensamento passa apenas por ajudar o Vizela até ao final da época. Quero fazer o melhor possível pelo clube e concentrar-me nisso. Mais do que focar no futuro, quero focar-me no presente", atira.

Guzzo, que está no clube desde a II Liga, é um titular habitual com Manuel Tulipa no comando técnico. O Vizela pode fechar as contas da manutenção caso vença o Casa Pia, na próxima jornada.

"Entramos em cada jogo para conquistar os 3 pontos. Não iremos pensar muito nisso, até porque a única coisa que controlamos é o que fazemos e entramos em todos os jogos para ganhar. Nem sempre ganhámos, mas queremos ser constantes a cada jogo que passa e sermos uma equipa difícil para os nossos adversários", atira.

O experiente médio não define objetivo concreto na tabela: "O Vizela pode almejar conquistar os objetivos a que se propõe, que é a permanência o mais rápido possível. Garantida a permanência, queremos lutar pelos lugares mais acima, teremos depois legitimidade para poder sonhar com isso".