TAD anula castigo ao presidente do Vitória de Guimarães

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) retirou o castigo de suspensão por um mês aplicado ao presidente do Vitória de Guimarães pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em causa estavam declarações de António Miguel Cardoso sobre a nomeação do árbitro Nuno Almeida para o jogo da primeira volta do campeonato com o Paços de Ferreira, a 8 de outubro de 2022.

O CD da FPF suspendeu o dirigente e condenou-o a pagar uma multa de 3.570 euros. Contudo, após recurso, o TAD anulou o castigo. Ainda assim, o órgão federativo ainda pode recorrer da decisão do tribunal.