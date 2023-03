IberCup de regresso a Portugal. "Tem vindo a revelar estrelas como o Gonçalo Ramos"

O IberCup, competição mista de futebol de formação que tem "revelado talentos", decorre entre os dias 5 e 8 de abril, em Cascais e conta com cerca de quatro mil participantes inscritos.



A competição vai decorrer em todo o concelho, com 612 jogos espalhados por 27 campos de futebol. Entre as equipa em prova, estarão alguns dos mais importantes clubes ao nível da formação, desde Benfica, FC Porto, Sporting, SC Braga, a emblemas internacionais como Atlético Madrid, Flamengo, Shakhtar Donetsk, AC Milan, PSV, Lyon e Juventus.

Filipe Rodrigues, diretor do IberCup, sublinha a importância do torneio no circuito do futebol juvenil internacional, com destaque para alguns dos atletas revelados na prova, como o avançado do Gonçalo Ramos.

“É certamente um dos pontos altos do calendário anual das equipas e acaba por ser uma prova importante na formação de todos estes atletas. O IberCup tem vindo a revelar algumas estrelas, como o Gonçalo Ramos, que é o caso mais recente", diz, antes de prosseguir.

"As equipas acabam por participar no IberCup, não só pela experiência contra clubes de todos o mundo, estão representados os cinco continentes, mas também porque sabem que têm a oportunidade de dar a conhecer os novos talentos e os novos valores do futebol de formação”, acrescenta.



Um dos embaixadores do IberCup é o antigo internacional português Paulo Futre. Filipe Rodrigues realça a importância da presença de uma das maiores figuras do futebol português.

"É um dos jogadores portugueses mais conhecidos de sempre e é uma inspiração para estes jovens atletas, que buscam atingir os patamares que ele atingiu. É uma pessoa que tem uma ligação ao torneio, há já alguns anos e este ano volta a estar presente”, termina.

