Artur Jorge: "Queremos chegar à última jornada e ter de precisar do jogo"

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, quer que a equipa lute pelos objetivos até ao final do campeonato. Em declarações em Viana do Castelo, à margem do fórum organizado pela Associação Nacional de Treinadores (ANTF), o técnico quer manter a ambição alta.

"Queremos é chegar ao último jogo a ter de precisar do jogo, queremos sentir essa pressão e fazer um campeonato em que todos contem para nós. Em Chaves vai contar muitíssimo, temos de o olhar de forma determinada. Os nove jogos que temos na Liga farão a diferença", atira.

O empate com o FC Porto deixa o Braga a 12 pontos do líder Benfica, mas a apenas dois do FC Porto, no segundo lugar, que dá apuramento direto para a Liga dos Campeões.

Artur Jorge reforçou a "satisfação pelo desempenho e compromisso dos jogadores" no empate com os dragões.

"Não foi com o resultado, porque queremos mais, mas não me tirou satisfação de ver uma equipa que trabalhou e se empenhou e deu sempre o máximo para poder ganhar o jogo. É desde já a minha primeira vitória quando vejo uma equipa com esta entrega e disponibilidade para lutar contra quem for e onde for", explica.

O Benfica deu uma semana de folga ao plantel na pausa para seleções, mas Artur Jorge dá a entender que não opta pelo mesmo caminho: "Vamos fazer a nossa gestão independentemente do que os outros façam, no sentido de recuperar a equipa fisicamente e emocionalmente, mas com a prioridade que possamos estar em Chaves na máxima força".

Artur Jorge revelou ainda que o Braga tem um plano preparado para os dois jogadores do plantel que vão cumprir o Ramadão.