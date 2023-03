APCVD abre processo a Paulo Sérgio e adepto do Portimonense

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) comunicou, esta segunda-feira, a abertura de um processo ao treinador, Paulo Sérgio, e a um adepto do Portimonense.

Em causa está um incidente ocorrido após a derrota do Portimonense na receção ao Vizela, por 1-0, no sábado. No final do encontro, Paulo Sérgio dirigiu-se a um adepto que se encontrava nas bancadas do Estádio de Portimão e, conforme foi possível verificar por um vídeo que circulou nas redes sociais, ameaçou-o de violência caso voltasse a insultá-lo. O técnico precisou de ser afastado por elementos do clube.

Em comunicado, a APCVD explica que pode estar em causa "a prática de ilícitos de natureza contraordenacional", pelo que instaurou processo "apuramento dos factos e eventuais responsabilidades decorrentes do comportamento de ambos os intervenientes" - Paulo Sérgio e adepto.