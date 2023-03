Estoril continua a afundar-se, Chaves quase salvo

O Estoril perdeu em casa, 2-0, contra o D. Chaves e complica a sua vida na I Liga.

Os golos flavienses foram apontados por Steven Vitória e João Teixeira, ambos de penálti.

Nota ainda para a expulsão do capitão dos canarinhos, Joãozinho, com vermelho direto, por protestos, na altura do segundo golo dos visitantes.

O Estoril, que tem agora Ricardo Soares no comando técnico, continua a cair na tabela classificativa e soma a nona derrota nos últimos 10 jogos.

Na classificação, o Chaves chega aos 32 pontos, muito perto da manutenção, enquanto o Estoril continua com os mesmos 22.

Veja o resumo da partida: