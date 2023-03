Rio Ave vence e afunda Santa Clara

O Rio Ave venceu na visita ao Santa Clara, por 2-0, esta sexta-feira, no jogo inaugural da 25.ª jornada do campeonato.

Depois de 45 minutos sem golos, Gabriel Baptista manteve o golo, nos descontos da primeira parte, ao defender uma grande penalidade (assinalada com recurso ao videoárbitro) de André Pereira, por braço na bola de Calila. Contudo, os festejos do Santa Clara não duraram muito.

Cinco minutos após o intervalo, André Pereira escorregou ao cruzar e a bola foi para a baliza. Ao tentar cortar, Ítalo acabou por fazer autogolo.

Aos 73 minutos, Leonardo Ruiz mostrou que lhe basta uma intervenção para fazer estragos. Acabado de entrar, o avançado colombiano isolou-se e, na área, atirou colocado para o segundo golo dos vila-condenses.

Com este resultado, o Santa Clara continua em último, com 15 pontos, a sete da linha de água e com menos um jogo que todas as outras equipas. À exceção do Rio Ave, claro, que passa a somar 33 pontos e ultrapassa, à condição, o Famalicão, no oitavo lugar.