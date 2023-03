Moreno quer Vitória a lutar por pontos no Estádio da Luz

Moreno Teixeira, treinador do Vitória de Guimarães, pede coragem aos jogadores para lutarem por pontos frente ao Benfica, na visita ao Estádio da Luz.

"Teremos de estar no limite na concentração, no foco e na coragem. É com esse objetivo que vamos a jogar. Há duas opções: tirar pressão ao grupo, dizer que vamos para desfrutar e que a pressão está no Benfica, ou irmos lá para competir, porque temos responsabilidade pelo que o clube representar. E é assim que vamos a jogo com o Benica. Acreditamos que é possível trazer pontos", disse.

Roger Schmidt elogiou o desempenho da equipa do Vitória e Moreno aproveitou para retribuir: "Está à vista o trabalho deles, alguém esperava o nível que atingiu o Gonçalo Ramos, o Chiquinho, o António Silva? Há muita competência na equipa técnica deles".

O técnico das águias sublinhou a capacidade de defender bem do Vitória, Moreno olha "como um todo".

"Começa com os homens da frente a pressionar. Eu gostaria de ter mais golos, acho que é algo a melhorar, mas sei que para termos sucesso temos de ser muito bons na defesa, porque alguma desatenção, com o talento dos jogadores do Benfica, pode resolver o jogo", atira.

Moreno pediu "coragem aos seus jogadores" para "fazer o Benfica correr": "Espero que naquele ambiente e com a qualidade deles, consigamos ter bola".

O Benfica-Vitória joga-se este sábado, às 18h00, no Estádio da Luz, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.