Braga com dois jogadores na seleção sub-21 de Espanha

Victor Gómez, lateral direito do Sporting de Braga, é uma das grandes novidades na convocatória da seleção sub-21 espanhola.

Campeão da Europa de sub-17, em 2017, e de sub-19, em 2019, o defesa beneficia do momento que atravessa em Portugal e do conhecimento que o novo selecionador, Santi Denia, tem sobre as suas capacidades.

Foi com Santi que Victor Gómez, de 22 anos, conquistou os dois títulos mundiais. Emprestado pelo Espanhol de Barcelona, foi a primeira aposta de Artur Jorge na lateral direita do Braga. No entanto, logo no primeiro jogo da época, frente ao Sporting, Victor Gómez lesionou-se e Fabiano Souza ficou com o lugar.

Depois de totalmente recuperado, o espanhol superou a concorrência do brasileiro, que acabou para a Turquia no mercado de inverno. Victor Gómez tem 27 jogos, três assistências e ainda não se estreou a marcar. O Braga tem opção de compra por 2 milhões de euros.

Já Abel Ruiz, que fez percurso nas seleções jovens a par de Victor Gómez, estava pré-convocado para a equipa principal, mas mantém o seu lugar nos sub-21. O avançado, de 23 anos, tem oitos golos e seis assistências, esta temporada, pelo Braga.

O Braga faz parte do restrito grupo de clubes estrangeiros que cedem jogadores à seleção sub-21 de Espanha, com Manchester City (Sergio Gómez) e Lazio (Mario Gila).

A equipa tem dois jogos amigáveis em agenda. A 24 de março, em Almería, com a Suíça. No dia 28, frente à França, em Vannes.