Moreno e V. Guimarães multados devido a instruções dadas durante jogo

O treinador do V. Guimarães, Moreno, e a SAD do clube minhoto foram multados num total de 3.478 euros.

Em causa está o facto de o técnico [principal, mas oficialmente adjunto] ter dado instruções permanentes, de pé, durante a partida contra o Arouca.

“A partir do minuto 50 o treinador adjunto da equipa A, João Miguel da Cunha Teixeira, esteve em permanência de pé a dar indicações à sua equipa apenas sentando-se esporadicamente”, lê-se no relatório do árbitro citado pelo mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF.

Moreno é multado em 800 euros, enquanto o V. Guimarães vai pagar 2.678 euros.

De recordar que Moreno é o treinador principal do V. Guimarães, mas não tem as habilitações exigidas pela FPF. É o adjunto João Aroso que surge na ficha de jogo como treinador principal.