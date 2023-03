Artur Jorge recebeu proposta milionária dos Emirados Árabes, mas quis continuar no Braga

Artur Jorge recebeu uma proposta milionária de um clube dos Emirados Árabes Unidos, no entanto, optou por continuar no comando técnico do Sporting de Braga, ao que a Renascença apurou.

O treinador sente-se bem no Braga, pelo que descartou rapidamente a hipótese de se mudar para a península árabe. O desejo de Artur Jorge é continuar no clube que representou durante quase toda a carreira de jogador e onde se formou como treinador, numa fase decisiva da época.

Artur Jorge tem contrato com o Sporting de Braga até junho de 2024.

Esta época, soma 27 vitórias em 40 jogos. Os arsenalistas encontram-se no terceiro lugar do campeonato, a dez pontos do Benfica, que lidera, e a dois do segundo classificado, o FC Porto. Além disso, estão nas meias-finais da Taça de Portugal, em que vão defrontar o Arsenal, da II Liga, e chegaram aos quartos de final da Taça da Liga. Na Europa, foram eliminados pela Fiorentina no "play-off" da Liga Conferência.