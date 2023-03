O avançado Fran Navarro, do Gil Vicente, venceu pelo segundo mês consecutivo o prémio de Avançado do Mês, agora de fevereiro, com 30,1% dos votos.

O jogador espanhol, de 25 anos, foi o avançado mais votado pelos treinadores da I Liga.

No pódio ficaram ainda Gonçalo Ramos, do Benfica, com 29,3%, e Yusupha, do Boavista, com 11,1%.