Queda nos distritais "é uma vergonha e uma grande tristeza" para o Olhanense

A queda do Olhanense aos campeonatos distritais é "uma vergonha e uma grande tristeza" para o clube.

O Sporting Clube Olhanense, que esteve na I Liga pela última vez em 2014, desceu aos distritais no passado domingo. Com a derrota (1-0) frente ao Oriental Dragon, os rubro-negros algarvios já não têm hipóteses matemáticas de assegurar a manutenção na Série D do Campeonato de Portugal, depois de anos a tentar regressar às provas profissionais.

A notícia causa choque entre as hostes olhanenses, a começar pelo presidente do clube. Em declarações a Bola Branca, esta terça-feira, Isidoro Sousa culpa a SAD pelo fracasso.

"Para nós, olhanenses, é uma vergonha. Estou muito triste. Tenho recebido muitas mensagens de solidariedade, o que demonstra que o Olhanense é grande. Em 2013/14, na formação da Sociedade Anónima Desportiva (SAD), entraram investidores italianos com um projeto que diziam ser para a Europa. Mas fizeram tudo ao contrário. Foram jogar para o Estádio Algarve, perdemos sócios e logo percebi que não havia projeto e que o Olhanense ia baixar degrau a degrau", começa por lamentar o dirigente - também histórico - do emblema de Olhão, que antevê a aproximação de tempos ainda mais difíceis.

Todavia, Isidoro Sousa já aponta a um futuro mais risonho. E para o efeito só há uma solução: começar do zero, com o futebol separado da atual SAD. Tal como sucedeu com o CF Os Belenenses.

"Para mim, a solução é essa. Mas pode demorar três ou quatro anos e temos de arranjar [até lá] uma solução alternativa para que os olhanenses tenham futebol, pensando que a SAD não vai continuar. Os próximos tempos serão muito difíceis, mas – enquanto cá estiver – não desisto de lutar pelo meu clube. Como presidente tenho uma responsabilidade muito grande e irei fazer tudo para que o clube continue. Está, ainda, em causa o património do clube, que ronda os seis milhões de euros. O Olhanense não pode perder o seu património e muito menos a sua história, que tem um valor incalculável", finaliza.

Em abril, uma Assembleia Geral deve pronunciar-se sobre futuro do Olhanense, nomeadamente quanto à hipótese de se avançar com uma equipa de futebol independente da SAD, tal como deseja o líder do clube da Cidade da Restauração.

Do palmarés do Olhanense contam-se, por exemplo, um Campeonato de Portugal em 1924 ou uma presença na final da Taça, assim como um total de 20 participações no escalão principal do futebol português.