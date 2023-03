O Famalicão subiu ao "top-10" da I Liga, esta segunda-feira, ao vencer na receção ao Casa Pia, por 1-0.

Iván Jaime marcou, aos 36 minutos, o único golo do encontro de encerramento da 24.ª jornada.

Com esta vitória, o Famalicão passa a somar 30 pontos e salta do 13.º para o oitavo lugar do campeonato. Está a cinco pontos do Casa Pia, que é sétimo e falhou a recuperação do sexto lugar ao Arouca.