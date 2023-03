AF Ponta Delgada "muito preocupada" com o Santa Clara, mas confia nos "investidores que caíram do céu"

A Associação de Futebol de Ponta Delgada está "muito preocupada" com o rendimento do Santa Clara, que caiu para o último lugar da classificação após a derrota com o Paços de Ferreira, rival direto na luta pela manutenção.

O presidente da associação, Robert DaCamara, em declarações a Bola Branca diz acreditar que "o clube se mantenha", apesar de estar ciente das dificuldades.

O dirigente "aponta ao antepenúltimo lugar", que dará acesso ao "play-off" de despromoção, uma via possível para a desejada manutenção.



A relação e comunicação entre a Associação de Futebol de Ponta Delgada e a SAD é feita "frequentemente e regularmente" para criar uma "união sólida" e que permita ultrapassar este momento menos bom em que caiu o emblema açoriano.