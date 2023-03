Jogadores, treinador e adeptos do Benfica ganharam aos do Marítimo

O Marítimo foi derrotado pelo Benfica (0-3), num jogo em que a equipa madeirense, reflete o treinador José Gomes, perdeu em toda a linha.

"Os jogadores do Benfica venceram os do Marítimo, o treinador do Benfica venceu o do Marítimo e a mancha vermelha acabou por conseguir abafar a voz e alma dos nossos adeptos, infelizmente", disse José Gomes, na "flash interview", em declarações à SportTV.



O técnico espera que na próxima época o cenário nas bancadas seja diferente. "Estou convencido de que na próxima época, na I Liga, o estádio terá mais camisolas do Marítimo. O espírito desta gente tem transformar este estádio num verdadeiro caldeirão, num ambiente difícil para os adversários. Hoje a esse nível o Benfica também venceu", reforça.

Esta reflexão do treinador dos maritimistas encerra também uma mensagem de confiança de que a equipa, em posição de "play-off" de manutenção, neste momento, vai alcançar a permanência.

"Temos 10 finais e vamos conseguir atingir os objetivos", refere. Frente ao Benfica, a equipa perdeu a oportunidade de se aproximar do Estoril, primeira equipa acima da linha de água que perdeu com o Porto, na abertura da jornada.

Os líderes do campeonato venceram por 0-3 e ficou "o sentimento claro de que o Benfica é muito melhor". "Tentámos condicionar e conseguimos, sobretudo, na primeira parte, em que pressionámos bem. Ao mínimo erro, no entanto, o Benfica saía da pressão e conseguia criar perigo", analisa.

O Marítimo segue na 16.ª posição, quatro pontos atrás do Estoril e agora com o Paços de Ferreira mais próximo. Os castores venceram o Santa Clara e estão a um ponto do Marítimo, tal como os açorianos, na última posição.