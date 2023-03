Braga B continua. Varzim fora da luta pelo regresso à II Liga

O Varzim está fora da luta pelo acesso à II Liga, depois de ter perdido com o Paredes (1-0), na última jornada da fase regular da Série A da Liga 3. O Braga B venceu o São João de Ver (1-0) e fica com a última vaga de acesso à fase de promoção.

Os poveiros, despromovidos da II Liga esta temporada, tinham vantagem de um ponto sobre os bracarenses, mas a conjugação dos dois resultados deste domingo determina que estarão na luta pela permanência na Liga 3.

Pedro Correia foi o autor do golo do Paredes, que já tinha futuro definido na fase de manutenção. O herói do Braga B foi André Lacximicant, autor do golo que deu a vitória à equipa, em Fão, frente ao São João de Ver. Um jogo muito complicado para a equipa minhota, que jogou com menos um elemento, devido à expulsão de Pedro Santos, desde o minuto 28 da primeira parte.

O Braga B termina a Série da Liga 3 na 4.ª posição e junta-se a Felgueiras, Vilaverdense e Sanjoanense na luta pela subida à II Liga. Na Série B já estava tudo decidido, desde a jornada anterior. Passam à fase de subida Amora, Leiria, Alverca e Belenenses.