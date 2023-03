Académico de Viseu atrasa-se na luta pela subida à I Liga

O Académico de Viseu perdeu em Mafra, este domingo, em jogo da 24.ª jornada da II Liga, e atrasou-se na luta pela subida ao escalão principal, já que os três da frente pontuaram este fim de semana.

Os viseenses perderam no terreno do Mafra, por 2-0, um resultado importante para a equipa de Rui Borges que se afasta dos lugares de despromoção.

O empate do Académico de Viseu foi aproveitado pelo Estrela da Amadora, que empatou no terreno do Leixões (1-1) e mantém o 2.º lugar, agora com quatro pontos de vantagem sobre o Viseu, que está no 4.º posto, o primeiro fora da zona de subida.

O Moreirense, que nesta jornada bateu o Penafiel (3-1), está na frente, com 13 pontos de vantagem sobre o Estrela, 14 sobre o Farense, que é 3.º classificado, em posição de "play-off", e com mais 17 do que o Académico de Viseu.

Ainda este domingo, o Covilhã venceu o Benfica B (2-1) e saiu da última posição. Os serranos têm 21 pontos, entregaram a lanterna vermelha ao Trofense e estão dois pontos atrás da BSAD, que está em posição de "play-off".