Paços Ferreira derrota Santa Clara e larga lanterna vermelha

Um golo de penálti anotado por Antunes garante ao Paços Ferreira a vitória 1-0 na receção ao Santa Clara, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, permitindo aos pacenses sair do último lugar.

Em jogo entre os dois últimos classificados da prova, o golo de Antunes, anotado aos 54 minutos, garantiu os três pontos ao Paços de Ferreira, que chegou ao quarto triunfo na prova e, mais importante, saiu do último lugar, aproximando-se do 16.º, o de “play-off” de manutenção, enquanto os açorianos, há 11 jogos sem vencer para o campeonato, baixaram precisamente para o último posto.

Com este triunfo, o Paços de Ferreira sobe ao 17.º lugar, com 15 pontos, menos um do que o Marítimo, 16.º e em posição de “play-off” de manutenção, enquanto o Santa Clara desce ao 18.º e último posto, igualmente com 15 pontos.

Veja o resumo da partida: