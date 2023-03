Braga goleia Vizela

O Sp. Braga repôs a diferença para o FC Porto, ao golear por 4-0 na visita ao Vizela, com bis de Iuri Medeiros, em jogo da 24.ª jornada da I Liga.

Pressionados pela vitória do FC Porto frente ao Estoril (3-2) na sexta-feira, os bracarenses responderam com um triunfo fácil com golos de Al Musrati (43 minutos), Iuri Medeiros (49 e 65) e Ricardo Horta (75), repondo em dois pontos a diferença para o segundo classificado da I Liga, que defrontam no jogo grande da próxima jornada.

Enquanto o Sp. Braga é terceiro do campeonato, com 55 pontos, o Vizela, que soma 29, pode ser ultrapassado no nono lugar nesta jornada.

Veja o resumo da partida: