SAD do Vitória de Guimarães conclui semestre com lucro de 3,89 milhões

A SAD do Vitória de Guimarães concluiu o primeiro semestre da época 2022/23 com um resultado positivo de 3,89 milhões de euros, informaram esta sexta-feira os vimaranenses no site oficial.

Após resultado negativo de 11,38 milhões de euros no primeiro semestre de 2021/22, os vimaranenses apresentaram um resultado positivo em 31 de dezembro de 2022, fruto de receitas totais de 22,11 milhões de euros, valor que traduz um aumento de 251% face ao período homólogo de 2021/22 (6,31 milhões), e de gastos totais de 13,65 milhões, mais 3,6% face ao período homólogo da época transata.

O saldo positivo de 8,46 milhões de euros diminuiu para um resultado líquido de 3,89 milhões, fruto dos encargos com amortizações, depreciações, juros e impostos.

Entre as receitas obtidas de 1 de julho até 31 de dezembro de 2022, 14,26 milhões de euros provêm das transferências dos futebolistas André Almeida, Gui, Rochinha, Abdul Mumin, Lyle Foster, Alfa Semedo, Bruno Duarte, Sacko, Herculano e Matous Trmal no verão, que ascenderam a um valor total de transação de 19,6 milhões.

A SAD arrecadou ainda 7,83 milhões de euros em vendas e serviços prestados, número que traduz um aumento de 33,9% face à primeira metade de 2021/22, e diminuiu os gastos com pessoal em 21,7% entre o primeiro semestre de 2021 e o de 2022, de 9,19 para 7,19 milhões, mas os custos com fornecimentos e serviços externos subiram 45%, de 3,07 para 4,45 milhões.

O ativo da SAD do quinto classificado da I Liga diminuiu de 45,94 para 31,30 milhões de euros, entre 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, e o passivo também, de 61,16 para 44,98 milhões de euros.

O capital próprio continua negativo, passando de 15,22 milhões de euros em 31 de dezembro de 2021 para os 13,69 milhões no último dia de 2022, pelo que, à data, a sociedade continuava em falência técnica.