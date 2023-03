Moreirense vence Penafiel e é cada vez mais líder

O Moreirense recebeu e venceu o Penafiel, por 3-1, e está cada vez mais perto do objetivo de subir à I Liga.

Luís Rocha abriu o marcador para o Moreirense logo aos 8 minutos de jogo. Roberto empatou pouco depois, aos 15.

Os golos da vitória dos cónegos chegaram apenas na segunda parte. Kodisang voltou a adiantar o Moreirense no marcador aos 60 minutos e Pedro Aparício fechou a contagem, aos 93.

O clube minhoto segue isolado no topo da tabela, com 56 pontos, agora com 14 de vantagem para o segundo classificado, que é o Estrela da Amadora.

O Penafiel é sétimo, com 31 pontos, a 10 de um lugar de "play-off". Foi a primeira derrota do Penafiel com Hélder Cristóvão no comando técnico. Antes, somaram duas vitórias e três empates.