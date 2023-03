Chaves liga o pisca para ultrapassar o Portimonense

O treinador do Desportivo de Chaves está otimista para a receção ao Portimonense, apoiando-se nas recentes exibições dos transmontanos, que querem vencer o encontro da 24.ª jornada para garantir a consolidação na I Liga de futebol.

Em igualdade pontual com o Portimonense, 13.º classificado, com 26 pontos, adversário que recebe, este sábado, em Trás-os-Montes, o Desportivo de Chaves, em 14.º, quer quebrar o ciclo de três derrotas consecutivas, apoiando-se nas últimas exibições.

"Jogamos em nossa casa e queremos muito ganhar. Apesar de os últimos resultados não terem sido tão positivos, as exibições contrariam isso, [o que] nos dá alento para que estejamos otimistas para que, amanhã [sábado], possamos fazer mais um bom jogo e aliar [a este] os pontos", frisou Vítor Campelos na conferência de antevisão ao encontro.

Para tal, o técnico, que elogiou a equipa algarvia, espera contar com o apoio dos adeptos transmontanos.

"É uma equipa que tem qualidade, uma equipa forte atleticamente, por isso, o apoio dos nossos adeptos será extremamente importante. Os nossos adeptos também têm consciência do momento e sabem que o apoio deles é extremamente importante", reforçou.

A vitória permitirá ao Desportivo de Chaves perseguir "o primeiro objetivo" da época, a consolidação na I Liga, o que exige somar pontos "o mais rapidamente" possível.

"Queremos, o quanto antes, amealhar os pontos que nos consolidem na I Liga. Creio que, nesta altura, e a faltar, ainda, 11 jornadas, ganhando amanhã [sábado] ao Portimonense ficamos muito bem posicionados para que isso possa acontecer", vincou.

Chaves com muitas ausências

O treinador continua, porém, a ter uma extensa lista de baixas, não podendo contar com os lesionados Edu, Arriba, João Correia, Paulo Vítor, Obiora e Héctor, nem com os castigados Ponck, João Mendes e Jô Batista.

Questionado sobre a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que manteve a suspensão do avançado brasileiro, expulso devido à acumulação de amarelos na receção ao FC Porto, após recurso do clube, Vítor Campelos afirmou que se trata de um assunto que não controla.

"Gostávamos que o Jô [Batista] tivesse sido despenalizado, porque era mais uma opção, até porque toda a gente viu a forma como ele foi expulso, mas são coisas que eu não controlo e só posso trabalhar aquilo que controlo", afirmou.

Sem revelar lista de convocados, garantiu, porém, que o plantel disponível vai dar o máximo dentro das quatro linhas.

"Aquilo que posso prometer é que os 11 que vão entrar de início, porque, na realidade, só podem jogar 11, vão dar o seu máximo em prol da equipa", concluiu.

O Desportivo de Chaves recebe o Portimonense, no sábado, às 15h30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 24.ª jornada da I Liga de futebol, arbitrado por Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.