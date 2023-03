Morreu Pinto de Sousa, antigo presidente do Conselho de Arbitragem

José António Pinto de Sousa, antigo presidente do Conselho de Arbitragem e ex-dirigente do Boavista, morreu, esta quinta-feira, aos 85 anos. Natural de Santo Tirso, Pinto de Sousa foi amigo de infância de Pinto da Costa e o FC Porto já emitiu uma nota de condolências à família do antigo dirigente da arbitragem portuguesa.

Pinto de Sousa e Pinto da Costa foram colegas no Colégio das Caldinhas em Santo Tirso. Membro do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nos anos 80 e no início dos século XXI, Pinto de Sousa foi implicado no caso "Apito Dourado".

O Boavista também já recordou o seu antigo dirigente, sócio número 177 do clube, que desempenhou funções de vice-presidente, membro do conselho Geral e presidente da Comissão de Obras durante a reconstrução e modernização do Estádio do Bessa, em 1983.

O funeral de Pinto de Sousa será realizado esta sexta-feira, dia 10 de março, pelas 15h00, na Igreja do Foco, no Porto.