Jota Silva: "Todos sabemos que o Vitória luta pela Europa, mas só pensamos em vencer o Arouca"

Jota Silva, avançado do Vitória de Guimarães, reconhece que o clube "luta por lugares europeus", mas o foco da equipa está apenas em vencer a próxima partida frente ao Arouca.

O clube minhoto segue numa série de seis jogos sem derrotas no campeonato, com cinco vitórias, resultados que catapultaram o clube para um quinto lugar isolado, com 40 pontos somados.

"Todos sabemos que o Vitória luta por lugares europeus, mas o nosso foco é fazer mais e melhor a cada dia que passa. O objetivo agora é conseguir somar mais três pontos no jogo frente ao Arouca", disse, em declarações antes do treino.

Jota reconhece o bom momento da equipa, mas remete para trabalho para que os resultados continuem a aparecer.

"Estamos bem e empenhados em fazer melhor do que na primeira volta. Sabemos que o nosso momento é bom, não o negamos, mas temos de continuar a fazer as coisas bem, porque este clube assim o exige. Temos que continuar a trabalhar para que as boas exibições prossigam", atira.

O avançado, de 23 anos, está a estrear-se na I Liga. Leva quatro golos e quatro assistências em 30 jogos disputados e assume que "está a ser uma época boa, tenho evoluído e o mais importante é ajudar a equipa a conseguir resultados".

"A minha maneira de trabalhar é sempre a mesma, trabalho no limite todos os dias. O facto de ter começado a titular e depois não ter sido opção deve-se à escolha do treinador. Todos têm qualidade e o míster decide em prol da equipa. O mais importante não sou eu, mas sim a equipa", termina.