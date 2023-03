Henrique Araújo e João Ferreira com novo treinador no Watford

O Watford anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador Slaven Bilic e a contratação de Chris Wilder.

O clube, onde jogam os portugueses Henrique Araújo e João Ferreira, está no 9.º lugar do Championship e venceu apenas um jogo nos últimos nove no campeonato.

"Somos ambiciosos e foi preciso algo de novo rapidamente enquanto ainda há uma possibilidade real de subirmos de divisão", disse o diretor do clube, Ben Manga.

Chris Wilder, experiente inglês, assume o comando técnico. O treinador de 55 anos conta com passagens pelo Middlesbrough, Sheffield United, Northampton Town, Oxford United e Halifax Town.

Henrique Araújo e João Ferreira foram reforços de janeiro do Watford, que conta ainda com a portuguesa Helena Costa como diretora de observação.