​Cova da Piedade e B SAD unem-se para subir já na próxima época

Cova da Piedade e B SAD unem-se com o objetivo da sobrevivência mútua e de subir de divisão já na próxima época, seja da Liga 3 para a II Liga ou da II Liga para o principal escalão.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, no Estádio José Martins Vieira, o presidente da B SAD, Rui Pedro Soares, agradece a confiança do Cova da Piedade e promete "estar à altura".

"Vamos manter todo o plantel. ambição na próxima época é subir, seja da terceira divisão para a segunda ou da segunda, até, para a primeira. O plano é subir na próxima época, com boa parte deste plantel e com reforços, com a vantagem de que, agora teremos, excelentes condições de trabalho", salienta.



Superar obstáculos: um divórcio e um hiato

Rui Pedro Soares destaca que a B SAD esteve em modo de sobrevivência desde o divórcio com o Belenenses, em 2018: "Não temos vergonha dos obstáculos, temos orgulho em tê-los superado."

A B SAD jogou no Jamor desde que foi proibida de utilizar o Estádio do Restelo. Rui Pedro Soares revela que a lavandaria e a rouparia eram a cinco quilómetros do Estádio Nacional e que o ginásio ficava a dez quilómetros. "Agora vamos ter excelentes condições para fazermos tudo em poucos metros", atira.

No início da temporada passada, o Cova da Piedade foi impedido de se inscrever na II Liga, por não cumprir requisitos, a acabou por dissolver o futebol sénior. Ao fim de dois anos, pode voltar aos grandes palcos.

O presidente do clube de Almada, Paulo Veiga, considera que a fusão com a B SAD permite "tornar o clube ainda mais forte".

"Os sócios souberam dar uma resposta positiva a esta oportunidade de regressar aos palcos onde estivemos, seja na II Liga, seja na Liga 3. É o lugar do Cova da Piedade. Estamos satisfeitos", assume.

Dar continuidade ao trabalho de formação

Paulo Veiga realça que o Cova da Piedade é "um clube de formação", com jovens valores e "jogadores por esse mundo fora".

"Queremos essa continuidade, para que os nossos jovens também sintam que da parte do novo Cova da Piedade existe essa garantia da continuidade como futebolista", justifica.

O novo Cova da Piedade SAD entrará em ação na próxima temporada. O escalão dependerá da prestação da B SAD esta época. Ao fim de 23 jornadas, os azuis encontram-se na 15.ª posição da II Liga, com os mesmos pontos do Mafra, primeira equipa abaixo da linha de água.