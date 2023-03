Casa Pia dá a volta ao Paços e recupera sexto lugar

O Casa Pia recebeu e venceu o Paços de Ferreira, por 2-1, num jogo com reviravolta e que permitiu à equipa de Filipe Martins recuperar o sexto lugar da I Liga.

A entrar em campo no último lugar e a precisar de pontos, o Paços adiantou-se no marcador com um dos melhores golos da temporada, apontado por Paulo Bernardo com um remate de primeira à entrada da área, nos descontos do primeiro tempo.

O Paços resistiu, mas cedeu na segunda parte. Um autogolo de Maracás empatou o jogo, aos 67 minutos, e Fernando Varela consumou a reviravolta, aos 76.

O Casa Pia volta às vitórias depois de quatro jogos seguidos sem ganhar e regressa ao sexto lugar, aproveitando o empate do Arouca frente ao Boavista. Os recém-promovidos à I Liga somam 35 pontos, estão a cinco do Vitória e com mais um do que o Arouca.

O sexto lugar da tabela classificativa pode dar qualificação europeia, caso a Taça de Portugal seja conquistada por uma equipa em lugar europeu. FC Porto-Famalicão e Sporting de Braga-Nacional são os duelos das meias-finais.

Já o Paços teve oportunidade de igualar os 15 pontos do Santa Clara, mas permanece com os mesmos 12 pontos no último lugar da tabela classificativa.

O Marítimo, em zona de "play-off", soma 16 pontos e um lugar de manutenção direta está a 10 pontos do Paços de Ferreira, ocupado pelo Estoril, o 15.º lugar.