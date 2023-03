Empate entre Viseu e Estrela recoloca Farense na luta pelo segundo lugar

No jogo grande da II Liga, Académico Viseu e Estrela Amadora empataram 1-1 e deixam na mesma a luta pela subida.

Frente a frente na jornada 23 estavam segundo e terceiro classificados.

Aloísio marcou primeiro para os tricolores, aos 86 minutos, mas os viriatos empataram por André Clóvis, aos 91.

Após este empate, o Estrela mantém o segundo lugar, com 42 pontos, agora a um ponto do Sp. Farense que, com a vitória deste domingo, regressou ao terceiro posto. Já o Académico Viseu caiu para o quarto lugar, com 39.

Na frente está o Moreirense, cada vez mais primeiro, com 53 pontos.