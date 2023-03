O Sp. Braga venceu o Rio Ave, por 2-0, em partida da jornada 23 da I Liga.

Os golos dos arsenalistas foram apontados por Bruma, em contra-ataque, e Banza, de pontapé de bicicleta.

Com este triunfo, os Guerreiros do Minho mantêm distâncias para Benfica e FC Porto no campeonato.

Veja o resumo da partida: