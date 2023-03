Benfica continua invicto

Depois de uma paragem de cerca de um mês para a Seleção, regressou este fim de semana o campeonato feminino de futebol. O Benfica goleou o Lank Vilaverdense.

A equipa da Luz, que lidera o campeonato só com vitórias, até começou a perder na partida, fora, da jornada 14.

Marcou primeiro Kika Silva, aos 10 minutos, com um grande golo de chapéu.

No entanto, as encarnadas ainda deram a volta ao marcador antes do intervalo, com tentos de Jéssica Silva (2) e Pauleta.

Já no segundo tempo intensificou-se o domínio da equipa de Filipa Patão, apesar das várias baixas, e foram marcados mais quatro golos: Cloé Lacasse e Kika Nazareth bisaram.

Com este triunfo, o Benfica soma 14 vitórias em 14 jogos e tem 10 pontos de vantagem sobre Sp. Braga e Sporting, que também venceram nesta jornada.

Jornada 14

Sp. Braga 3-0 Valadares

Sporting 1-0 Torreense

Vilaverdense 1-7 Benfica

Marítimo 3-1 Damaiense

Ouriense 2-3 Amora

Albergaria 2-2 Famalicão

Classificação

1- Benfica 42 pontos

2- Braga 32

3- Sporting 32

4- Famalicão 28

5- Damaiense 28

6- Vilaverdense 20

7- Ouriense 12

8- Valadares 11

9- Torrense 11

10- Albergaria 10

11- Marítimo 9

12- Amora 3