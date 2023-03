Rio Ave empresta Aziz aos chineses do Wuhan Three Towns

O Rio Ave anunciou, este sábado, o empréstimo, até dezembro de 2023, do avançado Yakubu Aziz ao Wuhan Three Towns, da China.

O ponta de lança ganês, de 24 anos, é o melhor marcador da formação de Vila do Conde, com nove golos e três assistências em 18 jogos. Contudo, há praticamente um mês que não joga, por estar a negociar a saída.

Apesar de o Rio Ave não ter divulgado valores, fonte do clube revelou à agência Lusa que o empréstimo rende um milhão de euros. O Wuhan Three Towns fica com opção de compra de 2,5 milhões de euros.

Yakubu Aziz chegou ao Rio Ave em 2021/22, proveniente do Vitória de Guimarães, que ainda detém 50% do passe do avançado. Em temporada e meia, marcou 25 golos em 57 jogos pelos vila-condenses.