Paulo Sérgio. "O suor ficou todo no campo", mas Portimonense esteve "aquém"

Paulo Sérgio admite que o Portimonense devia ter feito mais e melhor, na derrota (1-0) frente ao Sporting, contudo, destaca o empenho da equipa.

Em declarações à Sport TV, o treinador dos algarvios explica que o plano, com quatro centrais de início e defesas-laterais como extremos, era explorar o contra-ataque: "Nesse aspeto, ficámos um pouco aquém."

"É fruto da qualidade do Sporting. Tem uma defesa muito sólida e gente muito criativa. A equipa trabalhou muito. Competimos, comprometemo-nos e tivemos também as nossas chances para fazer golo. Tenho de dar os parabéns aos jogadores pela atitude e pelo empenho na busca de um melhor resultado. (...) Gostei de ver a equipa dar a cara e procurar e trabalhar pela camisola. O suor ficou todo no campo e, quando assim é, estamos mais próximos de ganhar novamente", sublinha.

Chegou ao fim a série do Portimonense de duas vitórias consecutivas em casa. Paulo Sérgio fica insatisfeito com a derrota, contudo, "há que reconhecer a qualidade do adversário" e ver que os algarvios fizeram "muita coisa bem feita". "Temos de levar isso para a frente", frisa.