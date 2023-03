João Pedro Sousa: "Vitória justa do Benfica, podíamos ter feito mais"

O treinador do Famalicão considera que o Benfica foi um justo vencedor (2-0) do jogo da 23.ª jornada da I Liga, e que a sua equipa ficou aquém.

Em declarações à BTV, João Pedro Sousa assume que já esperava a "entrada forte" em jogo do Benfica, mas que o Famalicão não soube responder, tendo perdido "demasiadas bolas" e cometido "alguns erros".

Um deles no primeiro golo do Benfica, que surgiu de um movimento de Grimaldo para que os jogadores do Famalicão já estavam alertados.

"Estávamos perfeitamente avisados para as entradas do Grimaldo pelo corredor esquerdo. Conseguimos disputar o jogo até ao fim, mesmo sem grandes oportunidades. É uma vitória justa do Benfica, que fez um bom jogo. Nós também podíamos ter feito mais", reconhece.

Santiago Colombatto lesionou-se na jornada anterior, frente ao Portimonense, jogo que deixou de maca, mas foi titular frente ao Benfica. "Não foi 'bluff'", garante João Pedro Sousa, que elogia o médio argentino.

"O Colombatto teve uma luxação, todos viram. Uma luxação grave. Só ele conseguia jogar aqui [esta sexta-feira] como jogou", enaltece.