Artur Jorge. “Ninguém se rende. São 12 finais”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, espera resposta forte da sua equipa após a derrota diante do V. Guimarães.

“Tenho, com a distância devida, de me afastar do jogo passado, porque a minha função é olhar para os jogos que temos pela frente. A mensagem é clara: ninguém se rende. São 12 finais e vamos seguramente trabalhar muito, dedicar o nosso empenho para cumprir os nossos objetivos e, para tal, precisamos do apoio dos adeptos”, referiu.

O técnico arsenalista não tem dúvidas: "Não temos outro caminho, é olhar para o jogo com a ambição e determinação para o ganhar”.

Artur Jorge diz que a ideia é “olhar para a frente e para o Rio Ave. Vamos tentar ser melhores que o adversário."

Quanto à utilização pouco regular de Bruma e Pizzi, reforços de inverno, o técnico dos guerreiros do Minho explica: “Os jogadores vieram para somar e todo o plantel está preparado para dar resposta. Serão utilizados à medida do que poderão ser úteis para a equipa. Confio nos jogadores, vão ajudar-nos muito e terão o seu espaço."

O Sp. Braga – Rio Ave está marcado para as 20h30 deste domingo.