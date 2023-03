Ricardo Soares quer jogadores "capazes" de dar a volta ao momento do Estoril

O novo treinador do Estoril Praia, Ricardo Soares, quer ter ao seu redor jogadores e uma equipa técnica "capazes" de dar a volta ao momento negativo que a equipa atravessa na I Liga.

“O mais importante é nós sermos capazes de pensar sobre o nosso jogar, sobre as ideias que estamos a implementar para darmos boas respostas”, afirmou Ricardo Soares, em vídeo divulgado pelo Estoril, de antevisão à partida da 23.ª jornada, com o Vizela, que marcará a estreia do técnico à frente dos estorilistas.



A partida com os vizelenses, agendada para sábado, surge após novo desaire do conjunto da Amoreira, frente ao Sporting (2-0), três dias depois de se ter consumado a saída de Nélson Veríssimo do comando técnico.

“É diferente nós conhecermos o grupo de trabalho da parte de fora do que depois conhecer o grupo estando constantemente a interagir com o mesmo. O que vejo é um grupo de jogadores com muita vontade”, elogiou o técnico, ao fim de menos de uma semana de trabalho com o plantel do Estoril Praia.

A meta para o plantel canarinho passa por ultrapassar o atual período de resultados negativos e iniciar, desde já, uma série positiva com uma vitória em casa. Para isso, Ricardo Soares conta com “a colaboração e a ajuda de todos”.



“Logicamente que nós, profissionais, quer os jogadores quer os treinadores, temos de demonstrar dentro de campo que merecemos esse apoio [dos adeptos] e vamos seguramente fazer isso. Acredito que num futuro muito próximo os nossos adeptos terão orgulho na nossa equipa”, prometeu o técnico.

O Estoril Praia, 15.º classificado, com 22 pontos, recebe o Vizela, 12.º, com 26, no sábado, a partir das 15h30, no Estádio António Coimbra da Mota, num encontro que será arbitrado por Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.