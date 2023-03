Portimonense pragmático frente ao Sporting. "Não andamos aqui para tirar fotografias bonitas"

Paulo Sérgio admite uma abordagem pragmática na receção do Portimonense ao Sporting, a contar para a 23.ª jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador assume que está preparado para "um jogo difícil, contra uma excelente equipa". O objetivo é "tentar que o jogo seja difícil para o Sporting", que vem de três vitórias consecutivas. Contudo, Paulo Sérgio assinala que defrontar os leões será sempre complicado, "seja em que momento da época for".

"Temos a humildade para reconhecer isso e, a partir dessa humildade, olhando para nós e para o que podemos fazer, e utilizando as nossas armas, vamos procurar ser felizes. Não temos outra estratégia que não seja essa, porque não andamos aqui para tirar fotografias bonitas, andamos aqui para competir pelos pontos", sublinha o técnico.

Plantel melhorado na segunda volta

Paulo Sérgio reconhece que, fruto das contratações em janeiro, o plantel do Portimonense está "mais competitivo" em algumas posições:

"Quando assim é, a tendência é que todos puxem uns pelos outros e se consiga tirar um melhor produto final. É dessa forma que nós trabalhamos, com esse objetivo. Em determinadas posições, estamos muito mais competitivos do que estávamos na primeira volta."



O Portimonense, 12.º classificado da I Liga, com 26 pontos, recebe o Sporting, quarto, com 44, no sábado, às 18h00, em Portimão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.