Nota 3 para Artur Soares Dias. Penálti por assinalar, mas sem influência no resultado

O videoárbitro da Renascença atribui Nota 3 a Artur Soares Dias, pela arbitragem no Benfica 2-0 Famalicão, da 23.ª jornada da I Liga.

Paulo Pereira aponta para um erro capital que "mancha" a prestação do árbitro, contudo, "não tem influência no resultado".

"Aos 69 minutos, entre Otamendi e Ivo Rodrigues, fico com a convicção absoluta de que ficou por assinalar um pontapé de penálti. O jogador do Famalicão, de forma imprudente, e até fico com a sensação de que o faz propositadamente, joga a bola com a mão. É um movimento muito evidente. Reconheço que fosse difícil para Artur Soares Dias ver, mas Vasco Santos [videoárbitro] teria necessariamente de ver o lance e de chamar o árbitro para assinalar o penálti", critica.