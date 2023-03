Chaves tem sete baixas para o Porto, mas "está preparado para o jogo"

Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, tem o plantel desfalcado de opções para receber o FC Porto neste sábado. De qualquer maneira, os transmontanos estão preparados para a partida.

"É um adversário de grande valor, recheado de bons jogadores, treinador tem feito excelente trabalho. Estamos preparados para o jogo que vamos encontrar amanhã. Temos sete baixas, mas total confiança nos que vão entrar de início", começa por dizer.

Chaves e FC Porto chegam ao jogo vindo de duas derrotas consecutivas, mas Vítor Campelos ignora os resultados recentes das duas equipas.

"Jogar com o Porto, que é o atual campeão, é sempre complicado independentemente dos resultados que ficaram para trás. Temos só de pensar no próximo jogo. Vimos de duas derrotas, mas temos os pés bem assentes na terra e sabemos o que fizemos desde o início até estarmos neste ponto, com 26 pontos", atira.

O Chaves está no 13.º posto, apenas dois lugares à frente do lugar de "play-off", mas com mais 10 pontos do que o Marítimo, que ocupa essa posição. O objetivo é garantir a manutenção o quanto antes.

"Objetivo é manutenção e creio que estamos bem posicionados para isso. Estamos dois lugares acima do "play-off", mas a um ponto do oitavo lugar. O objetivo é a manutenção, 26 pontos nesta altura não nos pode deixar descansados ou adormecidos. Com manutenção garantida seria fantástico, mas temos de trabalhar para ter o quanto antes", explica.

Sete indisponíveis

O Desportivo de Chaves tem sete indisponíveis: os lesionados Paulo Vítor, Edu, João Correia, Obiora, Jonny Arriba e Héctor Hernández e o suspenso João Teixeira, que viu o quinto cartão amarelo.

"Seria melhor" se Campelos tivesse o grupo todo à disposição, mas o treinador acredita na equipa que vai jogar.

"Temos que motivar os que vão jogar amanhã. Só defrontar o Porto acho que já é motivo de grande motivação. Quem jogar vai dar uma boa resposta", termina.

O Chaves-Porto joga-se este sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.