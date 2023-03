Famalicão sabe dos perigos do Benfica, mas "vai arriscar" na Luz

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, garante que a equipa "vai arriscar" no Estádio da Luz e procurar vencer o jogo.

"Vamos arriscar com as nossas armas, sabendo que são armas muito fortes do adversário. A classificação diz que tem sido a equipa mais forte. Vamos para o jogo para vencer. Pode parecer estranho, estamos numa classificação baixa e estivemos grande parte da época em zona de descida e estamos a falar de jogar para vencer na Luz, mas vamos tentar fazer isso", disse, em antevisão.

O técnico dos minhotos reconhece que há a opção de jogar para conter o Benfica, mas não vai ser a opção do Famalicão.

"Temos dois caminhos, um é sermos o Famalicão, pensarmos na nossa ideia e tentar executar, o outro é tentar fechar, jogar no erro e só destruir, que é contra a nossa identidade. É isso que vamos fazer. Sabemos que vamos correr riscos e é uma equipa muito forte, tem mais de três golos marcados, em média, por jogo em casa, são números que deixam apreensão, mas vamos pelo primeiro caminho", atira.

Iván Jaime, médio espanhol, sublinha que o Famalicão "vai para o jogo sem medo e sem pressão".

"O objetivo é fazer um grande jogo e ganhar os três pontos. Temos muitas possibilidades, pelo momento em que estamos, de fazer dano ao Benfica. Não vamos com a ideia de um empate sequer, vamos para conquistar os três pontos", diz.

O médio está a realizar a melhor época da carreira no Famalicão, já com cinco golos e três assistências: "Quero melhorar e ajudar a equipa, seja com golos ou assistências, é o meu objetivo. Queremos fazer uma boa temporada, o Famalicão merece estar numa boa posição da tabela".

O Famalicão, 9.º classificado da I Liga, visita o terreno do Benfica, líder da tabela, na próxima sexta-feira, às 21h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.