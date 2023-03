IPDJ e Cruz Vermelha vão dar apoio psicológico a atletas e treinadores

O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) vão assinar um protocolo, esta quarta-feira, tendo em vista o apoio psicológico a atletas e treinadores de alto rendimento e seleções nacionais.

O ato está marcado para as 17h00, no âmbito da reunião descentralizada do Conselho de Ministros, a realizar no distrito de Faro.

O programa de saúde mental visa apoiar, com “apoio psicológico técnico e diferenciado com uma abordagem encorajadora e empática”, atletas de alto rendimento e treinadores, mas também praticantes, treinadores e técnicos de apoio às seleções, seja em período de competição ou pós-competição.