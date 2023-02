Ricardo Soares é o novo treinador do Estoril

O Estoril Praia anunciou a contratação do treinador Ricardo Soares, que é confirmado como o sucessor de Nélson Veríssimo.

O clube da Amoreira não confirma a duração do contrato, mas a imprensa nacional garante que é válido até ao final da próxima temporada.

É o regresso do treinador de 48 anos a Portugal depois de ter levado o Gil Vicente às provas europeias na temporada passada. Entretanto, teve uma curta passagem pelo Al-Ahly, do Egito, clube que deixou em agosto, no final da temporada.

Ao longo da carreira, Ricardo Soares conta com passagens pelo Lixa, Felgueiras, Ribeirão, Vizela, Desportivo de Chaves, Desportivo das Aves, Académica, Covilhã, Moreirense e Gil Vicente.

O Estoril está no 15.º lugar da I Liga, com 22 pontos somados.