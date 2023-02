"Criticas ao VAR só acontecem quando os clubes perdem"

Vítor Pereira, antigo presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, acredita que as críticas à arbitragem só aconteçam quando as equipas perdem.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo árbitro, e também ex-membro do Comité de Arbitragem da UEFA, recorda que na fase de implementação do VAR, todos os agentes do futebol eram favoráveis à sua utilização e que a tecnologia tem evitado erros.

"Na altura em começou a ser utilizado o VAR, havia uma unanimidade relativamente à sua implementação, porque era uma ferramenta tecnológica que que permitia ajudar o árbitro na tomada de decisão certa. Um dos dos principais pontos era evitar erros grosseiros, erros daqueles que fazem alterar os resultados. Quanto às pessoas não quererem o videoárbitro e dizem que devia terminar, é só quando perdem. Quando ganham, não dizem nada", afirma.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, pediu o fim do videoárbitro "porque está a desvirtuar a verdade do campeonato": "Se defende a verdade desportiva e se o VAR só atua para alguns e para outros não atua, acabe-se com o VAR, porque não está a fazer nada a não ser gastar dinheiro".