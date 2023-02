Boavista pede esclarecimentos à polícia após agressões a adeptos

O Boavista vai solicitar esclarecimentos às forças policiais sobre agressões a adeptos verificadas antes do desafio em Paços de Ferreira, da 22.ª jornada da I Liga, disse, esta terça-feira, à agência Lusa fonte dos axadrezados.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma investida de elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) sobre algumas dezenas de pessoas, várias das quais com adereços alusivos ao emblema do Bessa, nas imediações do Estádio Capital do Móvel.

O Boavista voltou no domingo às vitórias no campeonato, ao bater o Paços de Ferreira por 3-1, com golos de Yusupha (28 minutos), Ricardo Mangas (47) e Kenji Gorré (57), enquanto Adrián Butzke concretizou o único tento do lanterna-vermelha (61).

As panteras quebraram uma sequência de quatro jogos sem ganhar e subiram à oitava posição, com 29 pontos, 14 acima da zona de despromoção direta, na qual continuam os castores, no 18.º e último posto, com 14, a 10 dos lugares de manutenção automática.

Veja o vídeo em baixo. A linguagem utilizada é forte.