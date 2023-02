Arbitragem deve "sair do secretismo". "VAR vai continuar, mas precisa de ser melhorado"

O videoárbitro é para continuar, mas tem de melhorar.

A opinião é de Luis Guilherme, antigo presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e da APAF, que em entrevista a Bola Branca diz que o caminho do sistema de videoárbitro é para se manter com algumas melhorias, desde que exista esse interesse.

"O VAR não vai voltar atrás, o que temos de fazer, se reconhecemos todos que é - e é -, uma ferramenta extremamente importante para ajudar a arbitragem na diminuição dos erros, o que nós temos de fazer é melhorar, não é voltar para trás", diz, antes de continuar.

"O caminho tem que ser por aí, não pode ser ao contrário, porque isso não adianta nada. As novas tecnologias permitem-nos fazer uma série de uma série de coisas. O que temos é que melhorar o que existe e é possível melhorar o que existe. Para isso é preciso que as pessoas queiram melhorar", afirma.

Divulgação de áudios e fim "do secretismo"

Uma das alterações que defende é acabar com a utilização de árbitros no ativo na função de VAR porque em causa está a classificação.

"Não faz qualquer sentido que os árbitros em atividade e que estão em classificação com os outros participem no mesmo jogo na função de VAR. Porque no subconsciente, que é natural num humano, pode deixar de ter as condições necessárias para um trabalho mais despreocupado", considera.