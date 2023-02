Vitória vence dérbi com três expulsões e Braga falha ataque ao segundo lugar

O Sporting de Braga falhou o ataque ao segundo lugar, esta segunda-feira, ao perder o dérbi do Minho, no terreno do Vitória de Guimarães, por 2-1.

A história do jogo começou aos 25 minutos, com a expulsão de Niakaté. O central do Braga começou por ver o segundo amarelo por derrubar Safira na área, contudo, após ver as imagens no relvado, o árbitro da partida, Luís Godinho, mudou a decisão para vermelho direto (a regra da dupla penalização só se aplica quando o jogador tenta disputar a bola). Na conversão da grande penalidade, Tiago Silva não perdoou.

O Vitória ampliou para 2-0 aos 41 minutos, com um cabeceamento de belo efeito de Safira, após cruzamento de André Amaro.

Ao minuto 54, as forças ficaram igualadas: Tiago Silva viu o segundo cartão amarelo e recebeu ordem de expulsão, deixando o jogo, novamente, em dez contra dez.

O Braga pressionou em busca do golo e, aos 88 minutos, Álvaro Djaló relançou a equipa de Artur Jorge na discussão do resultado. Contudo, o próprio avançado estragou a pintura aos 94 minutos, quando viu o segundo amarelo e deixou os arsenalistas reduzidos a nove jogadores.

Com esta derrota, o Braga falha a ultrapassagem ao FC Porto. Continua em terceiro lugar, a dez pontos do Benfica, que lidera, e a dois dos dragões. Tem, ainda, cinco pontos de vantagem sobre o Sporting.

Já o Vitória reforça o quinto lugar do campeonato, com 37 pontos, a sete do Sporting e com quatro de vantagem sobre o Arouca, sexto classificado.