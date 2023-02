Jovem jogador do Lavrense é esfaqueado e está em estado crítico

João Freire, jogador da equipa sub-23 do Lavrense, foi esfaqueado junto a uma discoteca, no Porto, e está internado em estado crítico.

Uma familiar do jogador explicou nas redes sociais que "após uma ida com amigos ao Via Rápida, foi surpreendido por um ser desprezível que lhe pôs a vida em suspenso. Foram duas facadas que derrubaram um jovem com tudo para dar certo".

O jovem avançado de 20 anos joga nos sub-23 do Lavrense, depois de passagens pela formação do Pedras Rubras, Fão, Varzim e Rio Ave.

O Lavrense e o Varzim já se manifestaram nas suas redes sociais.

"Neste momento tão delicado, o Varzim Sport Club, deixa uma mensagem de força ao João e também aos seus familiares", escreveu o clube poveiro, nas redes sociais.