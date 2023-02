Duarte Gomes sugere "exclusão de quem manifestamente não tem competência" para ser VAR

O antigo árbitro de futebol Duarte Gomes defende que o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol deve excluir do videoárbitro (VAR) aqueles que não têm competência para a função.

A jornada 22 do campeonato foi rica em casos, especialmente no FC Porto 1-2 Gil Vicente, com vídeoarbitragem de Tiago Martins, e no Vizela 0-2 Benfica, de António Nobre. Em declarações a Bola Branca, e sem particularizar estes dois casos, Duarte Gomes admite que, nas últimas jornadas, "tem havido meia dúzia de erros muitíssimo evidentes que não podem acontecer".

O antigo árbitro exclui "por completo" que haja atuações premeditadas, no sentido de beneficiar este ou aquele clube", contudo, assume que é necessário filtrar, para ficar com os melhores: "É, se calhar, oportuno o CA perceber porque estão a acontecer e o que deve ser feito para evitar, nem que passe pela exclusão de pessoas que manifestamente não têm competência para estar em sala."

"Esta geração de árbitros não comete erros premeditados. E digo-o à boca cheia, até que, infelizmente, e espero que não, algum caso ou alguma prova me venha garantir o contrário, o que seria lamentável. Até prova em contrário, os árbitros são sérios. Agora, alguns têm competências diferentes? Sim. alguns têm mais jeito do que outros? Sim. Alguns têm mais experiência e personalidade na ferramenta do que outros? Sim. E é preciso filtrar a qualidade para ficar com os melhores", acrescenta.